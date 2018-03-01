"Весна забухала походу". Пользователи Сети живо прокомментировали снегопады в Украине

Пользователи украинского сегмента соцсети Facebook крайне живо прореагировали на снежную погоду, установившуюся в стране в первый весенний день.

"А за окном - почти весна", - процитировал известный шлягер группы "Океан Эльзы" пользователь Иван Сижор и опубликовал снимки заснеженного центра Киева.

"С первым днем ВЕСНЫ!!! Весна, ты такая загадочная", − написала пользовательница Наталия Белая.

"Весна иде-е-е-т, весна иде-е-ет, мы молодой весны гонцы! Она нас выслала вперёд!", - подписала свои фото, сделанные во время расчистки снега пользовательница Лариса Марцева.

"Друзья! Поздравляю всех со столь долгожданной весной!!! Мы всю зиму терпели снег и холод, но весна наконец-то пришла!",- написал ироничный пост пользователь Евгений Чечель.

"Урааааа !!!! Весна пришла !!!! 1 марта 2018", - решила не скрывать своих эмоций пользовательница Екатерина Павленко.

"ТАК ВЕСНА ГДЕ????? ЗАБУХАЛА ПОХОДУ", - со всей возможной прямолинейностью написал пользователь Владислав Грищенко.

"1 марта. ВЕСНА! Только немножко мешает метр снега", - с иронией написал пользователь Владимир Грушитский.



Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за снегопада в Украине на дорогах образовались крупные сугробы.