Волонтер пояснил, как Россия использует войну на Донбассе для наращивания вооружения

Российское военное командование использует оккупированную территорию Украины для своих милитаристских целей.

Вооруженный конфликт на Донбассе они используют, в частности, для испытания новых средств организации ведения боя. Об этом волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай на чате в "Главреде".

"Они все пытаются перейти к модели сетевой-центрической войны, когда все силы и средства объединены в единый кулак. Пока так воюют американцы: у них параллельно работают различные виды разведки, командование находится постоянно на связи с различными подразделениями, для этого нужен мощный компьютерный ресурс", - убежден спикер.

На украинской территории Россия не упустила возможность испытать многофункциональные беспилотные системы "Орлан", считает Гай.

"Беспилотные системы "Орлан" могут нести большое количество полезной нагрузки, и не просто корректировать артиллерию, а выводить уровень и управление огнем на новый качественный уровень, когда вы в реальном времени можете наблюдать, как отрабатывает ваша артиллерия, иметь связь со всеми командирами батарей, работать быстро и точно", - подчеркнул волонтер.

По словам экс-бойца АТО, российские военнослужащие упражняются на Донбассе в использовании средств радиоэлектронной борьбы, новых видов боеприпасов, а также в проработке различных модификаций старых калибров. Он убежден, что на украинской территории приобретают опыт молодые офицеры запаса вооруженных сил России. Военный конфликт стал удобной площадкой для проработки логистических направлений.

"Основным средством переброски техники и боеприпасов в РФ была железная дорога - так сложилось исторически и из-за отсутствия достаточного количества хороших дорог. За последние годы РФ смогла отработать методами перевозки техники автомобильным грузовым транспортом, когда техника загружается в вагоны, которые едут, останавливаясь только для дозаправки, вахтовым методом меняя водителей", - подытожил спикер.

Напомним, ранее в чате на "Главреде" Гай рассказал, как можно изменить мировоззрение жителей Донбасса, чтобы они снова охотно вернулись в состав Украины.