В Киеве микроавтобус с детьми влетел в автобус, есть пострадавшие: фото с места ДТП

В пятницу, 2 марта, в Киеве на Житомирской трассе микроавтобус с детьми на развороте врезался в рейсовый автобус, есть пострадавшие.

Авария произошла на повороте в село Чайки, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Спринтер" (Mercedes-Benz Sprinter — Ред.) с детьми на развороте врезался в рейсовый автобус. На месте несколько скорых. Информация о пострадавших уточняется", — отмечается в сообщении.

Ранее в Нацполиции сообщили, что возле поселка Глеваха "Нива" (находится под Киевом) столкнулась с микроавтобусом, в котором школьники из поселка Ставище ехали в киевский цирк, погибли водитель и пассажир легковушки, а девять детей попали в больницу.