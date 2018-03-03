В Украину вернулся легендарный создатель "лохотрона", видео

3 марта 2018, 03:25

Бывший следователь УБОПа, который расследовал деятельность бизнесмена, считает его возвращение в Украину неслучайным.

Семен Юфа.

Спустя 22 года в Киев из Израиля вернулся первый украинский миллионер и основатель кооператива "Меркурий" Семен Юфа.

Именно его детище стало первой финансовой пирамидой на постсоветском пространстве, сообщает ТСН.

Бывший следователь УБОПа Анатолий Фесун, который расследовал деятельность бизнесмена, считает его возвращение в Украину неслучайным.

"Дела не закончены, их же никто не закрыл. Я думаю, он так не мог появиться. Это был договорняк. Его задача была мозг. Он же мозг всего этого. Он создавал", — говорит экс-милиционер, который до сих пор называет кооператив "Меркурий" мафиозной структурой и сравнивает с итальянской "козанострой" и азиатскими "триадами".

Фесун говорит, что Юфа фигурировал во множестве уголовных дел и в отношении неуплаты налогов, и отмывания денег, и касательно махинаций.

Сам Юфа ведет себя, как жертва, и сетует, что у него забрали прибыльный бизнес и выгнали из страны. "Меня выгнали из страны физически, отжали весь мой огромный успешный бизнес, и мне семью отдали только через девять месяцев, чтобы я молча исчез и сидел в Израиле", - утверждает он.

"Меркурий" обманул около 40 тысяч украинцев обещаниями больших прибылей, а его владелец впоследствии бежал за границу, где прожил 22 года. Именно деятельность Юфа привела к появлению такого слова, как "лохотрон".

В 1990-х его структуры, по самым скромным подсчетам правоохранителей, зарабатывали до 4 миллионов долларов в день. Против дельца возбудили уголовное дело за мошенничество, но до логического конца его так и не довели.

Интервью с бывшим аферистом предложил записать бизнесмен Александр Шпак, который жаловался на изъятую прокурорами у него огромную сумму денег. В прокуратуре подтвердили обыск по указанному адресу, но объяснили, что проводили следственные действия не в отношении Шпака, а в отношении Сергея Лекаря – заместителя руководителя МВД времен Януковича. Изъятые средства, как подозревают, принадлежат именно Лекарю.

Но Шпак утверждает, что деньги принадлежат ему и партнерам из Израиля, в том числе и Юфе.

Сейчас аферист-легенда раскручивает новые проекты, один из них напоминает финансовую пирамиду, а другие более приземленные – он открыл на Житнем рынке пельменную, а на Крещатике возле Бессарабского рынка ларек с шаурмой.

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миллионер Меркурий лохотрон кооператив Семен Юфа
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