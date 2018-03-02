"Относились, как к рабам". Украинские пограничники рассказали о пребывании в российском плену

Украинские пограничники Богдан Марцоня и Игорь Дзюбак, освобожденные из российского плена, рассказали об условиях пребывания в российской тюрьме.

"Воспринимали (в тюрьме, — ред.) как преступника. Лучшего отношения (как к военным, – ред.) не было, (относились, — ред.) как к тем же самым убийцам, рабам", — рассказал Марцоня на встрече с родственниками в Киеве.

На вопрос, осуществлялось ли в отношении него психологическое давление, ответил: "Мы там оказались вместе с преступниками – это и есть психологическое давление". Также он утвердительно ответил на вопрос об угрозах.

При этом он отметил, что в российской тюрьме его не били, сообщает канал "112 Украина".

Эту информацию подтвердил и другой освобожденный пограничник. "Никакие физические пытки не применялись", — сказал Дзюбак, отметив, что физически чувствует себя нормально.

Марцоня также добавил, что к ним хоть и не сразу, но допустили украинского посла, а также адвокатов.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе назвали число пропавших без вести украинских пограничников.