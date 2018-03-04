Резонансное покушение на руководителя ГПЗКУ. Подозреваемый внес залог и скрылся

Оплатив сумму залога исчез один из подозреваемых в покушении на убийство руководства ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Четырем фигурантам дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 352,4 тысячи гривен каждому, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"3 марта один из фигурантов, а именно исполнитель, внес определенную сумму залога и освободился из-под стражи, не явился в суд без уважительных на то причин. Его защитники не владеют информацией о месте его пребывания", — заявили в полиции.

Там отметили, что Генеральная прокуратура уже подала апелляционную жалобу на принятые судом, несмотря на тяжесть преступления, довольно мягкие решения об избрании меры пресечения.

В полиции напомнили, что 26 и 27 февраля работники Главного следственного управления, Департамента внутренней безопасности и Департамента защиты экономики Нацполиции при процессуальном руководстве Генпрокуратуры и при участии Управления собственной безопасности ГУР МО Украины задержали четырех человек по подозрению в совершении покушения на убийство заместителя председателя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и подготовки покушения на убийство и.о. председателя госкорпорации.

Это — два заказчика, один из которых занимал должность руководителя департамента в данном учреждении, организатор - разведчик ГУР, а также исполнитель. Еще один исполнитель был задержан 10 ноября 2017 года сразу после совершения преступления.

1и 2 марта Печерский судом четырем подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога — 352,4 тысячи гривен каждому.

В полиции сообщили также, что 2 марта около 21.00 сторона защиты вместе с работником Государственной судебной администрации при поддержке народных избранников прибыли в изолятор временного содержания.

"Они требовали отпустить одного из подозреваемых, заранее понимая, что это сделать невозможно, ведь освобождение лица, находящегося в ИВС, происходит по строго установленной процедуре", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 ноября 2017 года неподалеку от здания "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" в Киеве неизвестный набросился на госслужащего с молотком и несколько раз ударил его по голове.

Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие и ранил злоумышленника в ногу. Пострадавшего заместителя главы правления ОАО с травмой головы доставили в больницу, где он в настоящее время находится на стационарном лечении. Мужчина связывал нападение со своей профессиональной деятельностью.