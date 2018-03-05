"Снег - большая проблема, но вы там держитесь": в Сети потролили Кличко за фото с отдыха

Мэр Киева Виталий Кличко на выходных решил испытать зимний экстрим на себе, и покатался с экстремалами на сноукайтинге.

Видео катания в снегах под парусом Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Я снег ненавижу, но не всегда. Пока зима не хочет отступать, надо этим пользоваться, активно и спортивно проводя досуг! В воскресенье с экстремалами вырвался на пару часов на сноукайтинг", - написал Кличко.

Он также добавил, что Киев готовится к проведению весной финала Лиги Чемпионов УЕФА, но столица живет не только футболом.

"Столица - спортивный город, где есть немало сторонников даже такого вида спорта, как сноукайтингу. Снег - большая проблема для городских служб, но очень хорошо для сноукайта и других зимних видов спорта. И возможностей для активного отдыха в Киеве сегодня много", - добавил мэр Киева.

В Сети отметили, что если Кличко не возьмется за свои прямые обязанности, то на улицах Киева будет не сноускайтинг, а стритдайвинг.

Ранее Кличко ночью проверял, как коммунальные службы убирают Киев от снега.