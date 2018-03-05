В Украину к концу недели придет долгожданное тепло

В Украине к концу недели температура воздуха прогреется до + 9, а в аннексированном Крыму до 12 градусов тепла.

Как сообщает Укргидрометценр, 6 марта, в западных областях ожидается мокрый снег с дождем. Днем воздух прогреется до +4. На востоке без осадков, днем от 0 до -4.

В центральной части страны ожидается солнечная погода, днем от 0 до -3. На севере от -3 до +1 днем, без осадков. В южном регионе значительно теплее, днем столбик термометра остановится на уровне от 0 до +5. В АР Крым воздух прогреется до +8.

В Одесской области ожидается мокрый снег с дождем.

В среду, 7 марта, синоптики прогнозируют по всей территории Украины мокрый снег с дождем. На западе останется "плюсовая" температура до +4. А во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях температура поднимется до +6.

На востоке днем от -1 до +3, а в центральной части страны от 0 до +4.

На севере днем синоптики прогнозируют от -1 до +4. В южном регионе от 3 до 7 градусов выше нуля, а в АР Крым - до +12.

В четверг, 8 марта, на западе и в южном регионе сухо, на остальной территории дождь с мокрым снегом. В западных областях температура будет держаться на уровне 2-5 градусов тепла.

Во Львовской и Ивано-Франковской областях 4-6 градусов выше нуля, а в Закарпатской потеплеет до +8. На востоке ожидаются осадки, днем от 1 до 4 градусов. В центральной части синоптики обещают аналогичную погоду.

На севере и днем, и ночью осадки, днем от 1 до 4 градусов тепла. На юге — сухо и солнечно, от +6 до +9 днем.

В пятницу, 9 марта, сухо только на востоке и в некоторых областях на севере.

На западе дождь, а в Тернопольской, Хмельницкой и Ровненской областях еще и с мокрым снегом. Днем 2-6 градусов тепла и до +8 в Закарпатской области. На востоке без осадков, днем от 1 до 4 градусов.

В центре ожидается дождь с мокрым снегом только в Черкасской и Кировоградской областях. Днем в регионе воздух прогреется до +4.

На севере дождь с мокрым снегом, солнечно только в Черниговской области, 1-4 градусов с отметкой "плюс". На юге дождь, до +9 днем.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда прекратятся снегопады.