"Осадки утихомирятся, усилятся морозы". Синоптик рассказала, когда прекратятся снегопады

В воскресенье, 4 марта, в Украине стоит ожидать прекращения обильных снегопадов, однако ожидается усиление морозов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Циклон сыплет снегом, на Западе мороз до -14 градусов, на юге из-за теплой погоды пошли туманы, в Днепропетровской области гололед, в Одессе +4, в Симферополе 7 градусов тепла", — написала Диденко в Facebook.

По ее словам, циклон еще побудет, но все же постепенно будет уходить на северо-восток.

"Завтра (4 марта, — ред.) осадки утихомирятся, но усилятся морозы", — добавила синоптик.

Напомним, ранее киевлян предупредили, что в связи с ухудшением погоды возможны перебои в работе транспорта и электросетей.