Долги за газ. В городе на Черкасчине лишили отопления жилые дома, школы и больницы

В населенном пункте Смела, что на Черкасчине накануне, в среду, 7 марта по причине задолженностей по оплате газоснабжения были отключены 17 котельных.

Соответствующую информацию опубликовали представители пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно данным ведомства, отключенные котельные обеспечивали подачу тепла в 183 жилых дома. Без отопления также остались 12 школ, 12 детских садов, 11 медицинских учреждений, два техникума и одно профессионально-техническое учреждение.

В 22:20 7 марта 12 котельных вновь заработали, а пять котельных продолжают оставаться без газоснабжения, подытожили спасатели.





Напомним, немногим ранее, в началае февраля в Смеле уже отключали из-за долгов по газу все котельные.