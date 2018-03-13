Луценко рассказал о казусе в деле Саакашвили

Генпрокурор Юрий Луценко не считает нелогичным то, что Украина сначала со скандалом выслала Михэила Саакашвили, а потом попросила у Нидерландов образцы его голоса.

"Существует фактически два процесса: статус Саакашвили и уголовные дела, возбужденные против него, – рассказал он в эфире канала ZIK. – Статус Саакашвили: он незаконно пересек границу... Все судебные инстанции установили, что он сделал это незаконно. Все инстанции украинских судов отказали ему в ходатайствах о политическом убежище или других статусов защиты Украины – и он стал нелегальным мигрантом", – сказал он.

Поэтому его высылка из страны – это правильная и законная процедура, заявил генпрокурор.

И подчеркнул: "Генпрокуратура к этому не имеет никакого отношения. Мы не можем ее (реадмиссию – ред.) ни ускорить, ни остановить, ни отменить. Это их (миграционной госслужбы – ред.) компетенция".

Напомним, Саакашвили заявил, что в нынешнем году вернется в Украину, несмотря на трехлетний запрет на въезд.