На Донбассе террористы два раза нарушили перемирие - штаб АТО

За минувший день в зоне военного конфликта на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Соответствующее сообщение было опубликовано в понедельник, 19 марта представителями пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

"За минувшие сутки агрессор совершил два обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины. В частности, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям неподалеку Авдеевки [...]. В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Он доставлен в лечебное учреждение и получил необходимую медицинскую помощь", - говорится в тексте.

В свою очередь, на Луганском направлении на протяжении минувшего дня сохранялась тишина.

Напомним, ранее украинский генерал объяснил, почему не работают договоренности о прекращении огня на Донбассе.