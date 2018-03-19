В конфликте с медуниверситетом имени Богомольца суд поставил под сомнение полномочия Супрун

Главе Министерства здравоохранения Ульяне Супрун столичный суд вернул исковое заявление против Национального медицинского университета имени Богомольца.

Причиной иска стал доступ членов министерской комиссии к админкорпусу НМУ, расположенному на бульваре Шевченко, 13, пишут Украинские новости.

В тексте судебного постановления сказано, что судья возвращает исковое заявление и приложенные к нему документы "в случае, если заявление подано лицом, которое не имеет процессуальной дееспособности, не подписано или подписано лицом, не имеющим права ее подписывать, или лицом, должностное положение которого не указано".

На иске стояла подпись и. о. министра Ульяны Супрун, однако суд пришел к выводу, что отсутствуют доказательства, которые бы подтверждали выполнение ею обязанностей "министра". Согласно решению инстанции, суд не получил достаточное количество доказательств, что исковое заявление Министерства здравоохранения Украины подписано лицом, наделенным полномочиями его подписывать от имени истца.

Напомним, речь идет об инциденте, когда 20 февраля несколько десятков студентов НМУ им. Богомольца заблокировали вход в ректорат, чтобы не допустить к работе временно исполняющего обязанности ректора на время работы комиссии Минздрава Михаила Захараша.

Как сообщалось ранее, решением суда Екатерина Амосова была восстановлена на должность ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца.