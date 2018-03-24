В Тернополе полицейские "вычислили" лихача, хваставшегося нарушением ПДД: видео

Сотрудники полиции в Тернополе установили личность водителя, который решил похвастаться на видео, как он нарушает ПДД.

После того, как в соцсети видеозапись с нарушением водителем правил и созданием аварийных ситуаций, получила широкую огласку и резонанс, полицейские приступили к поиску водителя.

Было установлено, что на видео фигурирует Toyota Самгу. Патрульным удалось установить личность водителя-правонарушителя. Им оказался 22-летний житель Тернополя, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Инспекторы вынесли водителю постановление по ч.2 ст.122 КУоАП и административный протокол по ч.4 ст.122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве авто промчалось на бешеной скорости.