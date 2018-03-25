В ВМС объяснили, зачем в 2014 году Украина сдала флот в Крыму

В 2014 году Военно-морские силы Украины в Крыму принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс ВСУ собрать всю военную мощь, заявила помощник командующего Военно-морскими силами Марина Каналюк.

"Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто. И государство придумало в последствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю", — объяснила она.

По ее словам, переговоры велись на самом высоком уровне, сообщает "112 Украина".

"На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. Это были представители президента РФ, заместители министра обороны Шойгу, представители главкоматов, командующий ЧФ, Чалый и Аксенов", — уточнила Каналюк.

Напомним, ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец во время чата в "Главреде" прокомментировал возможные перспективы Военно-морских сил Украины.