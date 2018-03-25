"Это самая опасная часть игры": раскрыты планы Кремля по "ЛДНР"

Главари так называемой ДНР признали Донбасс Украиной, а в Донецке начал работу "украинский народный трибунал", который собрался судить президента Украины Петра Порошенко.

Таким образом Кремль намерен реализовать новую идею по созданию образа украинцев, которые не считая Россию врагом, хотят тесных отношений с Москвой, пояснил "Апострофу" донецкий политолог Станислав Федорчук.

Он напомнил, что цель "трибунала" обозначена боевиками как привлечение к ответственности украинского руководства "за военные преступления перед народом", а его члены говорят о воссоединении Украины и о своем украинском гражданстве.

"На оккупированных территориях есть полностью пророссийские товарищи, которые за царя-батюшку, все российское, и с ними все понятно. Но есть определенная фракция людей, которые назначены быть "троянскими конями", – отметил Федорчук.

И добавил, что данная категория людей обычно говорит, что они не поддерживают Россию, но хотят жить в Украине, которая бы жила дружно с РФ. "Они просто изображают из себя украинцев с "иной" точкой зрения. Это часть игры, не более. Но это самая опасная часть игры", – подчеркнул Федорчук.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко пригрозил Украине страшным словом на букву "Х". Вариант воссоединения с Украиной в "республике" рассматривают, отметил он.