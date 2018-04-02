Штаб подтвердил смерть пропавшего атошника

Украинский военнослужащий, который 29 марта пропал в зоне проведения АТО, найден мертвым.

Как рассказал представитель штаба АТО Олег Сушинский, тело военного нашли боевики. Они и передали его украинской стороне, пишет LIGA.net.

Сушинский сообщил, что тело уже опознали. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза. При этом причину смерти военнослужащего он назвать отказался.

Сейчас, по его словам, тело уже передано для погребения.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на время пасхальных праздников — с 30 марта.