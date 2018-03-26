В Минске рассказали, с какого дня на Донбассе начнется "Пасхальное перемирие"

В Минске представители трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию военного конфликта в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на время Пасхальных праздников − с 30 марта.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Они подтвердили свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00.01 (по киевскому времени)", - говорится в заявлении ТКГ, размещенном на интернет-портале ОБСЕ в понедельник, 26 марта.

Накануне, в воскресенье, 25 марта, ситуация в зоне проведения АТО и "Операции объединенных сил" серьезно обострилась - российско-террористические войска в течение прошедшего дня 44 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Напомним, ранее в штабе АТО отчитались о ситуации на фронте.