"Советская оккупация". Во Львове разрисовали забор у Монумента Славы: фото

Во вторник вечером, 8 мая, во Львове трое человек разрисовали забор возле Монумента Славы.

По сообщению пресс-службы полиции Львова, были задержаны трое львовян, которые исписали забор возле монумента на ул. Стрыйской.

При этом были нанесены надписи "Советская оккупация" и "Оккупация" на металлический забор, который установили вокруг аварийной части памятника.

У мужчин изъяли четыре аэрозольных баллончика с краской, а также два перечных баллончика с надписью "Перец" и один — "Терен 4М", а также складной нож. Их доставили в Галицкий отдел полиции.

Установлено, что задержанные — львовяне в возрасте 19, 21 и 33 года. Один из них ранее привлекался за мелкое хулиганство. 33-летний мужчина взял вину на себя, на него составили протокол по ст.173 КУоАП "Мелкое хулиганство".

Напомним, 15 февраля во Львове разбили плиты и надпись "победителям над нацизмом" на памятнике и нанесли на него краской надпись "Памятник оккупантам".