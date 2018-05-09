"Смерть красной гниде". В Днепре у монумента Славы нанесли антисоветские надписи: фото

В Днепре возле монумента Славы на улице 6-й Стрелковой дивизии на стене нанесли надписи антисоветского содержания.

Во вторник около 20:00 местные жители заметили, как группа людей рисует на стене на улице 6-й Стрелковой дивизии, которая ведет от проспекта Яворницкого до Набережной Победы, пишет "Информатор".

На место вызвали патрульную полицию. "Неизвестные сразу убежали с места, но успели оставить на стене надписи белой краской: "Смерть красной гниде" и "Красный террор".

Позже Артем Мураховский на своей странице в Facebook разместил пост о том, что к инциденту якобы причастна общественная организация "Лига востока".

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове разрисовали забор у Монумента Славы.