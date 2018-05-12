"Премия дарвина". В сеть выложили видео с пьяными девушками, катающимися между вагонов метро

Пользователей соцсетей удивили две девушки, которые катались в метро, стоя на перемычках между вагонами.

Видеозаписью на своей странице в Facebook поделилась Яна Смаглий, уточнив, что пока кто-то искал кнопку вызова машиниста, она решила снять видео на случай доказательства действий подростков.

"В вагоне начинаются разные эмоции, кто-то с ужасом смотрит на это все, а кому вовсе безразлично это все. Женщина перед первой ближайшей остановкой начала угрожать им пальцем, кричать чтоб слазили, что в ответ получила отмашки и кучу матов, что было ярко выражено по их выражению лица", - рассказала она.

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По словам автора поста, одна из девушек хотела спрыгнуть, но из-за того, что поезд дернулся, она чуть не сорвалась под вагон.

"Моя подруга не выдержала, не смотря на то что мы спешили, вытащила меня из вагона и бегом кинулась к ним, как и еще несколько людей из вагона. Сначала они отмахивались так же, но все-таки решились сойти.

Разговор не сложился. Мы попросили номер их родителей, в ответ мы услышали очередной понос из матов, после чего они стали бежать. К сожалению видео после не удалось снять, очень спешили, но одна девушка побежала за ними вслед,чтоб показать полиции. Я надеюсь, их догнали и наказали как следует", - написала женщина.

Поведение подростков пользователи сети комментирую иронично: "Естественный отбор. Жалко только машиниста и работников метрополитена", "А потом собирают на лечение...", "Премия дарвина. Жаль родителей...", "Дети пластмассового поколения", "Ну нет мозгов у девиц... Воспитания! Что теперь за каждой такой дурой бегать и к родителям их?! Не ценят жизнь - их право...".