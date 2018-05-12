В Кривом Роге объяснили исполнение 9 мая песни Захаровой о Сирии

В Центрально-Городском районном совете Кривого Рога в ответ на информационный запрос, который касается песни "Верните память", написанной представителем МИД РФ Марией Захаровой, прокомментировали исполнение пропагандистской песни о погибших россиянах в Сирии.

"Основной акцент при выборе песенного материала был сделан на тематическом содержании песен, направленном на сохранение памяти о погибших героях, которые отдали свою жизнь за свою страну, и чествовании ветеранов Второй мировой войны. Поэтому информация по поводу проведения мероприятия, которая есть в социальных сетях и СМИ, носит субъективный характер и не соответствует основной цели мероприятия", - процитировало ответ "Радио Свобода".

Народный депутат Константин Усов сообщил, что обратился к главе СБУ с требованием провести проверку инцидента.

"Требую установить должностных лиц органов местного самоуправления, которыми был разработан и согласован сценарный план данного мероприятия", – написал Усов в Facebook.

В СБУ изданию сообщили, что его запрос будет обработан в течение пяти дней.

В то же время в Криворожском городском отделе полиции заявили, что в полицию с заявлениями о песни пока никто не обращался.

Напомним, 9 мая в Кривом Роге во время церемонии возложения цветов к братской могиле прозвучала песня, посвященная российским наемникам в Сирии. Исполнительница спела композицию "Верните память", написанную Марией Захаровой.

Позже Захарова опровергла заявления украинской общественности в пропагандистском характере песни ее собственного сочинения.