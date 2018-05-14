Международная ассамблея матерей призвала Украину к реформам - Богомолец

Международная ассамблея матерей призвала Украину проводить реформы, улучшать жизнь граждан, а не делать его невыносимым, сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, которая выступила организатором ассамблеи.

В Международный день матери, 13 мая, в стенах Киевской городской государственной администрации состоялся первый съезд Международной ассамблеи матерей, в котором приняли участие, кроме жен и матерей Героев Небесной сотни и погибших в АТО, матери Турции, Сирии, Боснии и Герцеговины, а также других стран мира, передает телеканал "112 Украина".

"Будет резолюция Международной ассамблеи матерей. Это резолюция не политическая, а резолюция за то, чтобы Украина делала такие реформы, которые улучшат жизнь. Такие реформы, которые облегчает жизнь, а не делают ее невыносимой. Поэтому матери Украины сегодня объединились, и я надеюсь, что такая традиция будет ежегодной. И снова мы будем собирать матерей Украины и строить наше государство ", - подчеркнула Богомолец.

Среди требований относительно принятия резолюции указаны, кроме "прекращение имитации реформ", - принятие закона об общеобязательном медицинском страховании, борьба с распространением алкоголизма и наркомании, развитие экономики и борьба с коррупцией.

Принятый Международной ассамблеей матерей документ будет передан в Кабинет министров, президенту Украины, а также в компетентные международные инстанции.

Напомним, Ольга Богомолец ранее заявляла, что в результате медреформы Миздрава теневой сектор вырастет еще больше, ведь внедрение платной медицины на вторичной и третичной звеньях заставит людей искать именно в этом теневом секторе дополнительные заработки, чтобы оплатить себе и своим близким лечения, стоит сотни тысяч гривен.

"При таких условиях все потуги правительства, направленные на экономический рост, обречены на поражение. Никто не захочет отдавать государству свои деньги, которые могут стать единственной гарантией сохранения их здоровья и жизни", - считает народный депутат.

По ее словам, внедрение общеобязательного медстрахования поможет всего за несколько лет вывести из тени большую часть экономики.

"Эта модель предполагает, что страховые взносы за работников платить работодатель, самозанятые будут оплачивать страховку самостоятельно, а с незащищенных заплатит государство. В случае, если единственной возможностью получить государственную медицинскую страховку будет официальное трудоустройство или декларация предпринимательской деятельности, людей, готовых работать за зарплату в конвертах, станет значительно меньше, и работодатели будут вынуждены идти на уступки и оформлять людей на работу", - констатировала председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения.