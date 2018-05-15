Нардеп Дейдей пошел под венец через неделю после развода: фото и видео

Народный депутат от политической партии "Народный фронт" Евгений Дейдей 14 мая женился на племяннице коллеги по политсиле Дарье Ледовских.

Как сообщает ТСН, молодожены воспользовались услугами сервисного центра, который расписывает за день, поскольку документы подавали утром.

По словам молодожена, с бывшей супругой Ингой он развелся на минувшей неделе. Утверждает, что никаких проблем при расторжении брака не возникло.

С новой женой Дейдей познакомился в феврале нынешнего года, однако супруги уверяют, что решились на скорую свадьбу исключительно по большой любви и особых обстоятельств для этого не было.

Свадебное платье невесты стоит 10 тысяч гривен, и она уверяет, что приобрела его во Львове. Жених был одет в традиционную вышиванку. Для будущей супруги Дейдей купил кольцо с бриллиантом, а сам решил носить из белого золота.

Напомним, экс-супруга Дейдея подробности развода комментировать не захотела, но отметила, что для нее это очень наболевшая тема.