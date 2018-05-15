"Было очень страшно". В киевском метро засекли очередного зацепера: фото

Во вторник утром, 15 мая, в Киеве на Оболонско-Теремковской (синей) ветке метро очередной зацепер шокировал людей, катаясь между вагонами.

"Все произошло минут 30 назад. Это было очень страшно. Парень на вид лет 17 или 18 ехал между вагонами и абсолютно не держался. Все ради селфи. Парень явно готовился к экстремальной поездке. На станции "Льва Толстого" он надел теплую кофту, рюкзак впереди и подозрительно ходил по платформе, а когда прибыл поезд, смотрел на вагоны. Мне это показалось странным, а на следующей станции он вышел из вагона и заскочил на конструкцию между вагонами. Ехал так от станции "Олимпийская" до "Лыбедской". Пожилые люди были в шоке, и только наблюдали с замиранием сердца за тем, что происходило за стеклом вагона", — рассказала "Сегодня" пассажир Анна.

В Киевском метрополитене советуют гражданам сообщать о подобных выходках машинисту поезда, через переговорное устройство "Пассажир- машинист", которое есть в каждом вагоне.

Напомним, ранее в Сеть выложили видео с пьяными девушками, катающимися между вагонов метро.