В Сватово мирные жители подорвались на огороде: детали инцидента

В городе Сватово, что на Луганщине, двое мирных жителей подорвались на собственном огороде.

Соответствующее сообщение опубликовали в социальной сети Facebook представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону.

Согласно данным ведомства, в районную больницу доставили 45-летнего мужчину с осколочными ранениями рук, ног и остального тела, а также его 19-летнего сына - с ожогами открытых участков кожи рук, лица, головы и ног.

На данный момент достоверное установлено, что пострадавшие во время покоса травы на собственном приусадебном участке подорвались на неизвестном предмете. На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты-взрывотехники.

"Пострадавшим оказана медицинская помощь, состояние их здоровья стабильное", - заявили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Марьинкой на мине подорвался майор Нацгвардии.





