"Блогеры Майдана" начали терять популярность в Facebook

21 мая 2018, 12:33

Главная причина, по которой эта категория блогеров теряет свою популярность - устаревший контент.

Звезды FB из числа украинских политиков теряют популярность в Сети

В Украине нарастает тенденция, общая для всех представителей власти и приближенных к ней политиков: они стремительно теряют популярность в Facebook.

Многие из них стали популярны в Facebook на волне Евромайдана и в период острой фазы войны. Сейчас же все они переживают упадок, пишет "Страна".

Отмечается, что главная причина, по которой эта категория блогеров теряет свою популярность - устаревший контент. Революция уже стала историей, поэтому авторы, которые выстраивали свой имидж в соцсетях на протесте, и продолжают эксплуатировать эту тему - менее интересны аудитории.

Издание пишет, что все то, на чем раньше выстраивали свою повестку "блогеры Майдана", потеряло актуальность. Да и доверие к ЛОМам, набравшим популярность на волне активных военных действий, заметно падает.

"Люди в целом просто устали от политики", — объясняет политтехнолог и эксперт по разрешению кризисных ситуаций в соцсетях Дмитрий Раимов.

"Общество уже не интересует, как живет или с какой ноги встал тот или иной политик. Людям важно, чтобы холодильник был полным, а в кошельке лежали деньги. Их волнует то, что касается лично их и конкретно влияет на их жизнь", — считает эксперт.

В статье подчеркивается, что на популярность ЛОМов сильно повлияли изменения алгоритмов работы соцсети.

С недавнего времени в ленте новостей Facebook в приоритете — посты ваших родственников и близких друзей. И только на десятой минуте скроллинга (пролистывания ленты), если повезет, Facebook покажет публикации известных блогеров, на которых подписаны. Поэтому из-за новых алгоритмов Facebook, охваты у ЛОМов стремительно падают. Многие их посты аудитория просто не видит, объясняют авторы.

Стремясь максимизировать продаже рекламы внутри соцсети, Facebook искусственно снижает органические охваты публикаций. Из-за этого хваты старых страниц политиков падают, и приходится все чаще включать рекламу.

С другой стороны, теперь в Facebook уже не нужно иметь миллионы подписчиков – достаточно собрать ядро активных читателей. А самые важные сообщения можно при необходимости доносить до нужной аудитории с помощью таргетированной рекламы.

Издание отмечает еще один интересный момент: когда в Facebook вводили новые виды лайков — эмоджи, у многих политблогеров тут же в разы упало количество лайков под постами.

Помимо борьбы с ботами, Facebook уже запускает контроль "фейк ньюс" (фейковых новостей) и "хейт спич" (языка ненависти), что тоже не сулит политблогерам ничего хорошего.

К тому же, многие политблогеры допускают грубую ошибку — их взаимодействие с аудиторией ограничивается лишь написанием постов. Некоторые из них никогда не общаются с читателями в комментариях. В тоже время, чем чаще блогер отвечает на комментарии, тем выше его посты поднимаются в ленте новостей, тем еще больше их лайкают и комментируют.

Ключевой ошибкой "блогеров войны" было то, что они сосредоточились только на одном канале коммуникации — Facebook. Не развивая другие соцсети, говорится в статье.

Эксперты говорят, что по мере приближения президентских выборов интерес к политическим блогерам опять возрастет. И вместе с ним — высок будет запрос на новые лица. От старых уже все устали.

Напомним, ранее сообщалось, что личные страницы украинских пользователей Facebook – в первую очередь блогеров, журналистов и лидеров общественных мнений – массово банят.

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