"На голову надели мешок, руки связали". В Крыму сильно избили крымскотатарского активиста

Народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в захваченном Российской Федерацией Крыму делегата Курултая Асана Эгиза сильно избили.

Активиста повезли в Симферпольскую городскую больницу №6, говорится на странице в политика Facebook.

Брат пострадавшего — Абдураман Эгиз, в соцсети написал, что машину, в которой ехал Асан остановили люди в полицейской форме, силой посадили в другое авто и увезли.

"Дорога прошла в ужасном положении: на голову надели мешок, руки связали, кинули ничком (на живот) на пол машины. Оставили на трассе Симферополь — Бахчисарай на окраине села возле лесочка. "Иди куда хочешь", — сказали. С указанного места Асан возвратился в Симферополь", — поделился родственник.

Ранее журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк написал, что в Симферополе задержали 20 человек, участвовавших в акции "Зажги огонек в своем сердце", приуроченной ко Дню памяти жертв депортации крымских татар (отмечается 18 мая).