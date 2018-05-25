"Он у нас не единственный". Грицак рассказал, на кого могут обменять журналиста Вышинского

Обмен журналиста Кирилла Вышинского и других на граждан Украины, которые находятся в плену на Донбассе и РФ может происходить не в пропорции "один на один", заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Убежден, что должны делать все, чтобы возвращать наших граждан в Украину из застенков на Донбассе, а также с территории Российской Федерации, где их удерживают по надуманным обвинениям. Каждый конкретный случай требует обсуждения, Украина делает довольно много для того, чтобы действительно вернуть наших ребят домой. Вы видите, что мы даже готовы менять в пропорциях, которые, по мнению некоторых, за пределами, но мы так не считаем, и в дальнейшем будем делать все, чтобы вернуть наших ребят домой", — отметил Грицак, отвечая на вопрос о возможном обмене Вышинского на украинских пленников.

Он также сообщил, что, кроме дела Вышинского, в СБУ есть на проверке материалы в отношении других лиц о причастности к шпионажу, сообщает "Укринформ".

"По решению суда гражданин Вышинский был задержан на 60 суток, за те действия, которые он совершал на территории Украины. По поводу того, единственный ли он у нас такой (в Украине, — ред.), такой, который занимается противоправной деятельностью. Да, конечно, нет. В работе у Службы безопасности есть достаточно много материалов, в которых мы тщательно проверяем на причастность к шпионажу, к посягательству на территориальную целостность Украины и другие преступления, которые относятся к компетенции СБУ", — указал Грицак.

Глава СБУ обратился к гражданам Украины с просьбой информировать о случаях, когда они видят в действиях лиц признаки состава преступления, отнесенные к компетенции СБУ.

"Для этого есть телефоны доверия на нашем сайте", — указал глава СБУ.

Напомним, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма". После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.