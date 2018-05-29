"Несезон надвигается". В Сети показали пугающие фото пляжей Крыма

В соцсети опубликованы фотографии крупнейших городов аннексированного Россией украинского полуострова Крым – Алупки и Ялты.

"Ялта. Несезон надвигается. А мы готовы", - подписала снимки в Twitter крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

Пользователь показала на фото, что курортные города и некогда многолюдные пляжи завалены строительным и прочим мусором, а пейзаж современного Крыма – это полуразрушенные здания.

Блогер сфотографировала пляж "Радуга" в Алупке, на котором почти нет туристов, поскольку его внешний вид не способствует отдыху.

Автор показала снимки жемчужины полуострова – Ялты. Город утопает в мусоре, а его пустынные улицы имеют жалкий вид с разбитыми дорогами и полуразрушенной инфраструктурой.

Напомним, ранее на одном из пляжей города Алушты заметили бьющий тугой струей прямо на пляж "фонтан" из фекалий.