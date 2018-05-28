Под Торецком от вражеского осколка погиб подросток

В понедельник, 28 мая, под Торецком Донецкой области в ходе обстрелов боевиками мирного поселка Железное погибла 15-летняя девочка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации.

"В поселке Железное вблизи Торецка погибла 15-летняя девочка, Дарья — ученица 9 класса общеобразовательной школы номер 7. Ребенок находился во дворе своей бабушки, в то время, когда туда прилетел крупнокалиберный снаряд, выпущенный из рашистских позиций", — написал на своей странице в Facebook председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин уточнил, что "ребенок был убит осколком вражеского снаряда". На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 27 мая в районе операции ОС на Мариупольском направлении произошел бой, в результате уничтожены два террориста, а один — ранен.