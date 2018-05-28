Глава МИД Дании указал на значимый пробел в антикоррупционной системе Украины

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на международной конференции "Развитие устойчивости Украины: реформы и борьба с коррупцией" в Брюсселе дал характеристику процессу создания в Украине антикоррупционного суда.

"Отсутствующим звеном в антикоррупционном цепи является независимый высший антикоррупционный суд, который обеспечит привлечение к ответственности коррумпированных чиновников. Я убежден, что Украина должна восполнить этот пробел и создать соответствующий суд", - цитирует европейского чиновника Укринформ.

Самуэльсен подчеркнул, что Дания и в будущем будет поддерживать европейские стремления украинцев создать правовое государство, поскольку это важно в контексте функционирования Европы в целом.

"Мы осознаем, что устойчивая, безопасная и процветающая Украина является стратегически важным фактором не только для Украины, но и для всей Европы", - заявил глава датского МИД.

Европейский дипломат добавил, что вопрос прогресса реформ в Украине будут обсуждаться на конференции высокого уровня, которая пройдет 27 июня в Копенгагене.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда, после чего он будет передан для рассмотрения во втором чтении.