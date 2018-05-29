"Мне повезло. Второй день рождения, получается". Последний пост Аркадия Бабченко

Известный российский журналист Аркадий Бабченко, последний год проживавший в Киеве, был убит вечером 29 мая в Днепровском районе.

Последний свой пост на странице в Facebook он посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого, который разбился в вертолете Ми-8 29 мая 2014 года, который был сбит из ПЗРК близ горы Карачун.

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", написал журналист за девять часов до смерти.

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Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

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