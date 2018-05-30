Убийство Аркадия Бабченко: все, что известно

Вечером 29 мая В Киеве убили известного российского журналиста Аркадия Бабченко.

У Аркадия Бабченко остались сиротами шесть детей - многие годы он усыновлял ребятишек из детдомов, где те никому не были нужны, и поднимал их своими силами.

По словам начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксаны Блищик, нападение было совершено на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе столице.

Как убили Бабченко

По словам Блищик, на линию 102 пришел звонок от врачей, которым женщина рассказала, что обнаружила в помещении своего мужа в крови. От полученого ранения (предварительно - в спину) потерпевший умер.

Появилось телеграм-канал Незыгарь опубликовал фото с места убийства Бабченко.

Читайте также "Его казнили". Соцсети и коллеги - об убийстве Аркадия Бабченко

Нардеп Антон Геращенко рассказал подробности убийства Бабченко. По его словам, журналист был застрелен, когда пошел в магазин за хлебом:

"Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко. Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу".

Журналист получил три слепых ранения — пули остались в его теле, могли попасть в легкие и сердце. На месте убийства полиция обнаружила три гильзы от патронов калибра 9 миллиметров для пистолета Макарова.

Журналист Айдер Муждабаев заявил, что Бабченко после ранений и отъезда скорой помощи был еще жив.

Последний свой пост на странице в Facebook он посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Версии следствия

СМИ писали, что 29 мая в Днепровском районе Киева накануне убийства журналиста сотрудники полиции проводили следственные действия в доме, в котором он жил.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полиция рассматривает две версии убийства Бабченко.

Позднее глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что в Бабченко стрелял профессиональный киллер.

При этом СМИ выяснили, что накануне убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киев прибыл известный киллер ФСБ по кличке "Валидол".

Кто угрожал Бабченко

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с Бабченко, отметил, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью Бабченко.

Заявления политиков и других официальных лиц

Руководитель российского Совета по правам человека Михаил Федотов выразил возмущение в связи с убийством Бабченко и подчеркнул, что представители совета потребуют от властей Украины самого тщательного расследования этого преступления. Кроме того, по факту убийства журналиста в России открыли уголовное дело.

Российский совет по правам человека при президенте заявил, что будет требовать от Украины самого тщательного расследования.

Оппозиционный политик Михаил Саакашвили, комментируя смерть Бабченко заявил, что "Порошенко оставляет за собой шлейф трупов".

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир в ужасе от сообщений о том, что журналист убит в столице.

Лидер "Батьківщини", народный депутат Юлия Тимошенко сообщила, что шокирована известием об убийстве, она потребовала от власти Украины найти заказчиков преступления.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления Украины о причастности России к убийству российского журналиста Аркадия Бабченко верхом цинизма.

Как почтили память Бабченко

В Москве на Большом Москворецком мосту, где в феврале 2015 года убили оппозиционера Бориса Немцова, почтили память Бабченко.

Бывшие соседи убитого из России отреагировали на случившееся: "Убили его, и слава Богу!".

"Главред" собрал самые громкие высказывания Бабченко: земля стекловатой, в Москву на танке Абрамс, Путин будет вечно.

В конце концов, оказалось, что Бабченко жив!