Топливный кризис в "ДНР". Опубликовано виде огромной очереди за бензином в Донецке

В Донецке к АЗС выстраиваются огромные очереди из десятков авто.
В оккупированном Донецке существуют серьезные перебои с топливом.
К местным автозаправкам, где еще есть топливо, выстраиваются огромные очереди из десятков авто.
В Сети опубликовали видео с огромной очередью из авто к АЗС на "мариупольской развилке".
Донецк,АЗС на "мариупольской развилке".Очередь за бензином. pic.twitter.com/vc9SJtuNZ0— Donetsk2018 (@LifeInDonetsk) June 2, 2018
Напомним, ранее сообщалось о том, что шахты "ДНР" резко сократили добычу угля.