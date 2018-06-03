Топливный кризис в "ДНР". Опубликовано виде огромной очереди за бензином в Донецке

В оккупированном Донецке существуют серьезные перебои с топливом.

К местным автозаправкам, где еще есть топливо, выстраиваются огромные очереди из десятков авто.

В Сети опубликовали видео с огромной очередью из авто к АЗС на "мариупольской развилке".

Напомним, ранее сообщалось о том, что шахты "ДНР" резко сократили добычу угля.