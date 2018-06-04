"Л/ДНР" курит в сторонке": закарпатские футболисты поехали на игры для сепаратистов

Украинская футбольная команда из Закарпатья отправилась на так называемый чемпионат мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий" в Лондон.

Об этом украинский волонтер Родион Шовкошитный написал на своей странице в Facebook.

"Украину там представляет одна команда. Нет, не "ДНР". Нет, не "ЛНР". Это "Закарпатье". Официально команда заявлена на венгерском языке Kárpátalja... На эмблеме флаги Украины и Венгрии, территория Закарпатской области Украины, медведь и какая-то надпись на венгерском", – сообщил волонтер.

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По его словам, хотели принять участие в соревнованиях и представители непризнанных "Л/ДНР", но не прошли квалификацию.

При этом пользователи в сети отмечают, что в последнее время Закарпатье начинает вести себя крайне агрессивно. В комментариях люди пишут: "Ездил недавно… "Л/ДНР" курит в сторонке…", "Я еще офигел от места проведения этого шабаша", "Еженедельно бываю в Закарпатье за 20 км от границы. То, что там нет еще не "ДНР" – заслуга только того, что большинство на заробтках в Венгрии, где они получают от 800 до 1600 грн в день, а когда закрыть это – то будет беда" и т.п.

Многих пользователей эта ситуация также возмутила: "Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine, не хотите отреагировать?".

Ранее в Венгрии заявили о поиске компромисса с Украиной по вопросу образования. Власти страны намерены создать группу, которая займется решением данного вопроса.