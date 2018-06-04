В Украине запретили популярные лекарства: стали известны подробности

В Украине решением Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установлен временный запрет на "Натрий Хлорид" и "Глюкозу".

При этом временно запретили реализацию и применение препарата "Натрия хлорид" (раствор для инфузий, 9 мг / мл по 400 мл в бутылках, серия АА 608 / 1-1, производство ООО "Юрія-Фарм") из-за непредсказуемых побочных реакциях.

Также Госслужба временно установила запрет на реализацию и применение лекарственного средства "Глюкоза" (раствор для инфузий, 100 мг / мл по 400 мл в бутылках стеклянных, серия АВ 178-1 / 1, производства ООО "Юрія-Фарм").

Напомним, в Украине запретили популярное лекарство для беременных.

Ранее в Украине запретили препарат от отравлений "Энтеросгель". Запрет носит временный характер.

После смерти пациента в Украине запретили аспирин. Лекарство признано потенциально опасным.

Ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла распоряжение, запрещающее в Украине ряд медикаментов. Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом.