В Азовском море Россия блокировала суда, направлявшиеся в Мариуполь

В Азовском море в ночь на понедельник, 4 июня, российские пограничники блокировали на несколько часов хорватский и украинский сухогрузы, которые направлялись в Мариуполь, сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

Он подчеркнул, что хорватский сухогруз SOUTHERN BREEZE (IMO 9437763), следовавший в Мариуполь, был задержан 3 июня около 22:30 в акватории Азовского моря. Через 4 часа его отпустили.

Кроме того, украинское судно SELECTA (IMO 9424807), которое также направлялось в Мариуполь, между 00:30 и 01:30 совершало странные маневры, позволяющие, по мнению журналиста, предположить, что корабль уходил от преследования российских силовиков.

"Можно лишь предположить, что судно уходило от преследования. В пользу этой версии говорит то, что это судно принадлежит украинскому владельцу - INTRESCO LTD-UKE Odessa. Но все-таки остановилось и стояло в Азовском море 3 часа - между 2:30 и 05:30", — добавил Клименко в Facebook.

Ранее Украина закрыла прибрежные районы Азовского моря из-за стрельб.

Напомним, 20 мая Россия в ультимативном порядке закрыла для украинских судов 2 тысячи квадратных километров Азовского моря из-за проведения боевых стрельб.

Как известно, в Керченском проливе Россия задержала восемь украинских судов.