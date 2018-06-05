В Одесской области подстрелили депутата: в полиции рассказали подробности

В Черноморске Одесской области, в ночь на вторник, 5 июня, неизвестный стрелял в 54-летнего депутата городского совета.

Мужчину забрали в больницу с повреждениями бедра, сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел возле дома пострадавшего. К его автомобилю подбежал неизвестный и совершил несколько выстрелов из травматического оружия через водительское окно. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Пострадавший депутат с телесными повреждениями в виде ранения бедра был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

По данному факту начато уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Сейчас правоохранители принимают меры по установлению и задержанию злоумышленника.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области на улице неизвестные напали на депутата горсовета Андрея Немченко и нанесли ему удар в голову.