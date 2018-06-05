Тимошенко vs Гриценко: социологи назвали шансы кандидатов на президенсткое кресло

В случае, если бы президентские выборы в Украине состоялись в мае, 13,3 процента граждан проголосовали бы в первом туре за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Среди кандидатов на президентский пост отсутствуют явные лидеры, рейтинг всех основных политиков довольно невысокий", - отмечают социологи.

Лидерами опроса помимо Тимошенко стали также экс-министр обороны Анатолий Гриценко (9,4 процента) и нардеп от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (8,4 процента). Действующий президент страны Петр Порошенко получил бы 7,6 процента голосов и занял бы четвертое место, а лидера Радикальной партии Олега Ляшко поддержали 7,4 процента респондентов.

За музыканта Святослава Вакарчука готовы проголосовать 5,6 процента, за шоумена Владимира Зеленского - 5 процентов.

Участие в выборах президента намерены принять 68 процентов опрошенных. Из них больше живет на западе страны, меньше - на юге. 14,6 процента из собравшихся голосовать еще не определились, за кого отдадут свой голос. Однако большинство граждан (62 процента) считают, что Украине нужны новые политические лидеры.



Что касается партий, то прогнозы следующие:

- "Батькивщина" - 12,6 процента;

- "Гражданская позиция" (Анатолий Гриценко) - 10,7 процента;

- "Опозиционный блок" - 8,5 процента;

- "За життя" (Вадим Рабинович и Евгений Мураев) - 8,1 процента;

- "Радикальная партия" - 7,9 процента;

- "БПП - Солидарность" - 7,8 процента;

- "Самопомич" - 5,1 процента;

- "Слуга народа" - 5 процентов;

- "Свобода "- 3,3 процента.

Опрос проводился с 19-го по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3 процента.

Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.

Ранее украинский дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко, объяснил, почему Петр Порошенко может не попасть во второй тур выборов. "Он решил лукавить и играть с четко выраженным доверием и надеждой на изменение жизни в Украине к лучшему. Украинцам это не понравилось, поскольку за свои надежды мы заплатили жертвами Революции Достоинства и войны с Россией. Время для лукавства прошло. Хотя не уверен, что не только Порошенко, но и другие политики это поняли", - пояснил Яременко, отметив, что уровень поддержки даже самых рейтинговых украинских политиков колеблется в пределах 5-10 процентов.