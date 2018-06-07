В Украине разрешат прямой экспорт оружия в страну

Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен в ближайшиее время разрешить экспорт в страну оружия и техники любых производителей.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает LIGA.net.

"Я хочу анонсировать, что СНБО готовит решение о либерализации внешнеэкономической деятельности и мы планируем это решение принять в ближайшее время", - сказал он во время форума "Формула безопасности Украины. Продолжение", трансляцию которого ведет МВД страны в Facebook.

Разрешение будет распространяться как на государственных, так и на частных производителей.

Кроме того, украинским предприятиям разрешат импорт для обеспечения собственного производства техники и оружия.

Ранее сообщалось, что США заявили о начале разработок перспективного маломощного ядерного оружия. Речь идет о создании крылатой ракеты морского базирования с ядерной головной частью, а также крылатых ракет большой дальности, запускаемых с подводных лодок. Издание подчеркивает, что разработка маломощного оружия рассматривается американскими экспертами как важный фактор "сдерживания России" посредством тактики "эскалации для деэскалации" ситуации.