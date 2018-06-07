В Одессе полиция установила виновника избиения ученика Фрэнка Синатры

Полиция Одессы установила личность злоумышленника, который накануне избил исполнителя из США Билла Уоррена.

"Как выяснилось, ему подбил глаз его земляк, выходец из США мексиканского происхождения, с которым у пострадавшего давний конфликт. Надо отметить, что оба ведут достаточно свободный и разгульный образ жизни в Одессе, люди отдыхают", - цитирует УНИАН советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка.

Представитель правоохранительных органов отметил, что одесская полиция должна поработать над качеством предоставления услуг гражданам иностранных государств.

"Мы пытаемся вместе сделать Одессу гостеприимным туристическим центром, потому что именно этот случай действительно выявил ряд недостатков", - отметил советник.

Напомним, в Одессе избили известного американского певца Билла Уоррена, который является учеником Фрэнка Синатры. Уоррен часто приезжает в Одессу, чтобы петь на улицах, демонстрируя тем самым, что "музыка доступна каждому".