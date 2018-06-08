Парубий назвал сроки рассмотрения первых дел Антикоррупционным судом

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что Высший антикоррупционный суд в Украине будет создан к концу 2018 года, а первые дела он сможет рассмотреть в первой половине 2019 года.

"Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями первых дел этого суда. И поверьте мне, это будут приговоры, которыми будет гордиться вся Украина. Это будут приговоры, которые изменят нашу страну", - заявил Парубий в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

По словам спикера парламента, совместно с президентом Петром Порошенко ряд украинских политиков обратились к международным организациям, которые представят в общественный совет своих экспертов. Парубий подчеркнул, что это делается с целью ускорения создания в Украине полноценно функционирующего Антикоррупционного суда.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде", за проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226, а против — 25. Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — МВФ.

Как ранее сообщалось, украинские народные депутаты, журналисты и активисты в Сети прокомментировали принятие Верховной Радой закона об антикоррупционном суде.