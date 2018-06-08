Венгрия и Украина договорились о сотрудничестве в сфере обороны

Украина и Венгрия обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Подробности сообщил министр обороны Украины Степан Полторак по результатам встречи с министром обороны Венгрии Тибором Бенко в Брюсселе, передает Укринформ.

"Мы рассмотрели вопросы, связанные с военным сотрудничеством между оборонными ведомствами", - сказал глава МОУ.

По словам Полторака, сотрудничество с Будапештом запланировано в сфере подготовки личного состава, кибербезопасности, консультационной помощи в вопросах реформы военной медицины.

Министр выразил обеспокоенность венгерской стороне в вопросе блокирования Будапештом заседаний Комиссии Украина-НАТО.

Как известно, Венгрия неоднократно блокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании.