Экс-соратница Саакашвили отказалась быть депутатом Одесского облсовета

Соратница бывшего главы Одесской ОДА Михаила Саакашвили и экс-российский политик Мария Гайдар отказалась от депутатского мандата в областном совете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в проекте решение облсовета, очередная сессия которого запланирована на следующую неделю.

В документе подчеркивается, что вопрос будет рассмотрен в соответствии с украинским законодательством и личным заявлением Гайдар.

"Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М.Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным спискам Одесской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - сказано в проекте.

На страницах Гайдар в соцсетях комментарий в связи отказом от депутатства отсутствует.

Напомним, во время работы в команде Саакашвили на разных должностях Гайдар отказалась от российского паспорта и получила украинское гражданство.