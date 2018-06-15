Ветеран разведки спрогнозировал, когда Россия пойдет на реализацию "Минска"

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что Россия не пойдет на серьезные шаги в направлении здравого смысла и реализации Минских соглашений по Донбассу, пока в Украине не пройдут президентские и парламентские выборы 2019 года.

Санкции играют свою роль и ставят в рамки путинский режим, в конце концов президенту РФ Владимиру Путину некуда будет деться, кроме как пойти на определенные уступки и вернуться в международное правовое поле, рассказал эксперт "Апострофу".

"Я хочу ошибаться, но мне кажется, что пока в Украине не пройдут президентские и парламентские выборы 2019 года, Россия не пойдет на серьезные шаги в направлении здравого смысла и реализации Минских договоренностей в контексте ее обязательств", — отметил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что "механизмы выполнения решений международных судов существуют". "Это мы видим на примере энергетической ситуации. В нескольких странах суды уже арестовали собственность "Газпрома". Поэтому есть правовые механизмы, чтобы поставить на место страну, которая плюет на нормы международного права", — добавил он.

"Понятно, что в России существует верховенство ее законодательства над международным правом. Однако санкционные меры играют свою роль и ставят в рамки путинский режим. В конце концов Путину некуда будет деться, кроме как пойти на определенные уступки и вернуться в международное правовое поле", — сказал Богдан.

Ветеран внешней разведки полагает, что "это не будет быстро". "Но если будет консолидированная позиция Запада, если разные еврокапитулянты не будут проводить проплаченную Россией политику по расколу Евросоюза и транслатлантического партнерства, а будут действовать консолидировано, то есть определенный оптимизм по поводу того, что Россия будет вынуждена учитывать эти вещи", — заявил генерал.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин выразил мнение, что РФ можно заставить согласиться на развертывание миротворческой миссии на восток Украины только путем увеличения давления на нее.