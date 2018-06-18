Убийство грузчиком клиента продмага в Житомире попало на видео

Поход в магазин за продуктами оказался смертельным для 32-летнего жителя Житомира Олега Ровкова - покупая продукты, парень высказал работникам супермаркета свои претензии по поводу плохого и медленного, по его мнению, обслуживания. За это при выходе на улицу парня убили.

Хладнокровное и жестокое убийство, которое произошло в апреле 2018 года, всколыхнуло весь город. И вот недавно, видео с камер видеонаблюдения попало в сеть. Видео убийства Ровкова выложил "Журнал Житомира". На видео Олег Ровков в красной куртке.



По словам матери погибшего на кассе магазина "Полесье продукт" у Ровкова возник конфликт с 25-летним грузчиком этого же магазина. Пока парень оплачивал купленные сухарики - Ровков купил их для дочери - грузчик с двумя друзьями дожидались его на улице.



"Когда Олежка выходил с этими сухариками, тот сходу наносит ему удар в шею, ударил рукой, но в руке было что-то зажатое. У сына оказался проломан череп. Мы были у следователя: двое идут как свидетели, а тот говорит, что не хотел убивать, просто толкнул и Олег сам ударился и разбил себе череп", - рассказала мать Олега Ровкова.





В житомирской полиции сообщили, что еще 3 апреля грузчику супермаркета было объявлено подозрение в убийстве по неосторожности. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, 23 апреля в Житомире группа 18-летних пьяных пешеходов-местных жителей из-за замечания избила 31-летнего водителя троллейбуса.