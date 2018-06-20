"Символ старой преступной власти". В Сети возмутились назначению брата Литвина послом в Армении

Петр Порошенко назначил главой посольства Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале главы государства.

"Назначить Литвина Петра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Армения", − говорится в сообщении.

Петр Литвин с мая 2012-го занимал пост командира Восьмого армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ. После того, как начался военный конфликт на Донбассе, генерал был назначен командующим войсками сектора "Д".

Именно Петра Литвина обвиняли в том, что в августе 2014-го его решения привели к окружению боевиками украинских бойцов под Иловайском, что на Донетчине. Однако официальное расследование Временной следственной комиссии Рады установило – данное обвинение неверно.

Петр Литвин имеет двух братьев − Владимира, дважды бывшего спикером Рады, и Николая - генерала армии и экс-главу Госпогранслужбы.

Данное кадровое решение Порошенко вызвало в украинском сегменте Facebook волну скепсиса и иронии.

"Назначение Петра Литвина послом в Армении после длительного отсутствия там посла Украины может свидетельствовать только об одном: Украина не адекватных дипломатов для стран-союзниц РФ […] Как будет "Стране нужен Литвин" на армянском?", − написал исполнительный директор "Института мировой политики" Евгений Магда.

"Скорей бы уже азарова кем-то пристроили", − сыронизировал шеф-редактор агентства "УНИАН" Михаил Ганницкий.

"Ночь новых кадров. Тариф "Жебривский+". П. Литвин – посол в Армении. Почему не Зайчук?", − притворно удивился редактор портала "ЕП" Сергей Сидоренко.

"Порошенко назначил брата Литвина послом в Армении. Литвин голосовал за диктаторские законы Януковича и является символом старой преступной власти. Потому что эта власть такая же", − с негодованием написала журналистка Татьяна Высоцкая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко назвачил аудитором НАБУ бывшего главу Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.