Турчинов объяснил наличие автомата Калашникова в сумке во время выборов 2004 года

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сознался, что во время президентских выборов в 2004 году ездил с автоматом Калашникова в личной сумке.

"Вы знаете, я проходил многие выборы, и я помню, когда ехал в штаб в день голосования и у меня в спортивной сумке лежал автомат Калашникова", - заявил он в интервью Интерфакс-Украина.

Политик отметил, что в штабе боялись нападения "титушек" и были заранее готовы к предположительной обороне.

"Это был 2004 год. Второй тур выборов в президенты, накануне начала Оранжевой революции. Нас предупредили, что боевики, нанятые Партией регионов, готовятся к штурму нашего штаба. Это ненормально... В демократической стране такого быть не может", - подчеркнул он.

Напомним, в 2004 году люди вышли на массовые протесты на Майдан Независимости в Киеве после объявления предварительных результатов голосования. Основная борьба за президентское кресло развернулась между бывшим в то время премьер-министром Виктором Януковичем и представителем оппозиции Виктором Ющенко.

Как ранее сообщалось, резонанс вызвали слова супруги Турчинова, декана одного из вузов Анны Турчиновой, которая заявила, что в Украине начинается навязчивая пропаганда ЛГБТ и выступила против антидискриминационных учебников в школах.