"Отдых люкс от боевиков". В Сеть выложили снимки "упадочного" курорта на захваченном Донбассе

Очень популярный до начала военного конфликта на Донбассе среди туристов поселок Седово, расположенный на берегу Азовского моря, боевики "ДНР" довели практчически до упадка.

Соответствующее сообщение на собственной странице в соцсети Facebook опубликовал журналист Егор Воронов.

"Единственный пляж в центре, где был более-менее нормальный спуск (в том числе для детей), пансионата "Чайка" - закрыт. Почему? Висит табличка "Пансионат Верховного суда ДНР. Вход для посторонних запрещен".... Пляжи пансионатов "Волна" и "Золотой берег" - увы, это бетонные спуски прямо в море" – написал он.

Кроме того, по словаам Воронова, на центральном городском пляже "столько комаров, что лучше держаться от этого места подальше" и "очень едко пахнет рыбой". Немногие же оставшиеся доступными для туристов пляжи "забиты под самую гальку".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети показали пугающие фото пляжей в аннексированном Крыму.